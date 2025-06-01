Энрике снял футболку и начал размахивать ею над головой после победы в финале ЛЧ

Вскоре после финального свистка главный тренер парижан снял с себя футболку и начал размахивать ею над головой, подпрыгивая на месте. Затем он обнялся с Дезире Дуэ и Хвичей Кварацхелией и надел майку.
Изображения: кадры из трансляции Okko.
«ПСЖ» под его руководством разгромил «Интер» — 5:0.
Вскоре после финального свистка главный тренер парижан снял с себя футболку и начал размахивать ею над головой, подпрыгивая на месте. Затем он обнялся с Дезире Дуэ и Хвичей Кварацхелией и надел майку.
Изображения: кадры из трансляции Okko.