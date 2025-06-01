Энрике взял 16-й трофей в карьере тренера и 7-й во главе «ПСЖ»

Также во главе парижской команды испанец по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
В качестве тренера «Барселоны» Энрике завоевал 9 трофеев.
Энрике снял футболку и начал размахивать ею над головой после победы в финале ЛЧ.
«ПСЖ» под его руководством 31 мая разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов.
Также во главе парижской команды испанец по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
В качестве тренера «Барселоны» Энрике завоевал 9 трофеев.
Энрике снял футболку и начал размахивать ею над головой после победы в финале ЛЧ.