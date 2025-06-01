Сафонов выиграл ЛЧ с «ПСЖ», «Краснодар» стал чемпионом России. Перед сезоном Матвей сказал, что «будет прекрасно», если так случится

— Ну, будет прекрасно, если это будет в один год одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом финал Лиги чемпионов. Сначала «Краснодар» становится чемпионом, а через неделю там Лига чемпионов, финал. Правильно же, такое расписание? — сказал Сафонов.