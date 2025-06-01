Дзенга о 0:5 в финале ЛЧ: «Интера» не было на поле, такое поражение запомнится на всю жизнь. «ПСЖ» потратил 200 млн на молодых игроков, это не новички без опыта"

«Игры как таковой не было. “Интер” — абсолютно не было в матче. Молодые, талантливые, но Пачо стоит 40 миллионов, Кварацхелия — 75, Дуэ — 50: так что нельзя сказать, что это новички без опыта.
«Интер» сегодня вышел на поле совершенно выдохшийся. Была всего один опасный момент за матч. Но самое ужасное — это проиграть финал с разницей в 5 мячей. Это останется с тобой на всю жизнь.
Перед матчем говорили, что у «Интера» больше опыта, что они более сыгранная команда и все такое. Но я уже тогда заметил одну вещь: «ПСЖ» потратил 200 миллионов на действительно молодых игроков«, — бывший вратарь “Интера” Вальтер Дзенга в эфире TV8.