Маркиньос о победе в ЛЧ: «Самый счастливый день в жизни, 12 лет трудностей и страданий, сегодня мы везем трофей домой. Тиаго, Златан, Кавани, Ди Мария — в “ПСЖ” было столько игроков, заслужив

Это самый счастливый день в моей жизни. Моя семья была рядом со мной и прожила это вместе со мной. Это была большая цель. Когда мы только пришли, никто не верил, что мы сможем зайти так далеко. Это двенадцать лет трудностей и страданий. Я придаю огромную ценность этому титулу — он с нами, и мы везем его домой. Я безумно счастлив«, — сказал защитник “ПСЖ” в интервью M6.