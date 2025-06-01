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Маркиньос о победе в ЛЧ: «Самый счастливый день в жизни, 12 лет трудностей и страданий, сегодня мы везем трофей домой. Тиаго, Златан, Кавани, Ди Мария — в “ПСЖ” было столько игроков, заслужив

«ПСЖ» разгромил «Интер» в финале ЛЧ со счетом 5:0.

Источник: Спортс"

"Это смесь радости и всех тех эмоций, которые мы пережили вместе. Я страдал, но вырос с этой командой. Я думаю о всех игроках, которые прошли через этот клуб и которым не удалось добиться этого. О моем кумире Тиаго (Силве), о Лукасe (Моуре), Златане (Ибрагимовиче), Кавани, Ди Марии. Столько игроков, которые заслуживали этого, но не смогли.

А сегодня мы дошли до этого момента и везем трофей домой. Я думаю обо всех болельщиках, которые были с нами — тех, кто на «Парк де Пренс», и тех, кто по всему миру. Я вас люблю, радуйтесь вместе с нами — а мы будем праздновать здесь.

Это самый счастливый день в моей жизни. Моя семья была рядом со мной и прожила это вместе со мной. Это была большая цель. Когда мы только пришли, никто не верил, что мы сможем зайти так далеко. Это двенадцать лет трудностей и страданий. Я придаю огромную ценность этому титулу — он с нами, и мы везем его домой. Я безумно счастлив«, — сказал защитник “ПСЖ” в интервью M6.