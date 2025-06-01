Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
18:00
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.55
П2
2.13
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.33

Маротта о 0:5 от «ПСЖ»: «Интер» заслужил поражение, соперник превосходил нас во всем. С Индзаги встретимся на следующей неделе, мнение нисколько не изменилось"

«Интер» проиграл «ПСЖ» со счетом 0:5 в решающем матче турнира.

Источник: Спортс"

"Это был негативный вечер, соперник превосходил нас во всем, мы заслужили поражение, это очевидно. Это не перечеркивать весь сезон, мы играли с очень сильной командой. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали сюда, но это был абсолютно негативный вечер.

Выйти на эту стадию было очень сложно, но мы заслужили это, победив такие команды, как «Барселона» и «Бавария». Я хочу поблагодарить наших игроков и нашего тренера, мы провели 59 матчей, и это показало, что эта команда и этот клуб заслужили выйти на эту стадию.

Индзаги? Мнение нисколько не изменилось. Мы договорились встретиться на следующей неделе. Контракт Индзаги действует еще один год, и за 4 года он доказал, что справляется с поставленной задачей, нужно отдать должное его профессионализму. Плохой вечер не перечеркивает все заслуги", — сказал Беппе Маротта.