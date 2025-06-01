Маротта о 0:5 от «ПСЖ»: «Интер» заслужил поражение, соперник превосходил нас во всем. С Индзаги встретимся на следующей неделе, мнение нисколько не изменилось"

Выйти на эту стадию было очень сложно, но мы заслужили это, победив такие команды, как «Барселона» и «Бавария». Я хочу поблагодарить наших игроков и нашего тренера, мы провели 59 матчей, и это показало, что эта команда и этот клуб заслужили выйти на эту стадию.