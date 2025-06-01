Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
18:00
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.55
П2
2.13
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.33

Индзаги о 0:5 от «ПСЖ»: «Интер» пропустил голы, которые никогда не пропускал до сегодняшнего дня. Это ужасное поражение не перечеркивает того, что мы сделали"

«Интер» проиграл «ПСЖ» со счетом 0:5 в решающем матче турнира.

Источник: Sports

"Я горжусь этими ребятами. Сегодня мы встретились с командой, которая заслужила победить, которая возможно, сильнее, чем мы.

Мы плохо вошли в игру, пропустили голы, а затем стали играть слишком широко, облегчив задачу «ПСЖ». Мы пропустили голы, которые никогда не пропускали до сегодняшнего дня.

Это ужасное поражение не перечеркивает того, что мы сделали. Мы должны были работать лучше, в первую очередь я. Да, в этом сезоне мы без титулов, но это нормально, нужно отдать должное этой команде".

О будущем.

«В ближайшие дни мы с клубом подумаем, сейчас слишком грустно, чтобы думать об этом. У нас будет время принять спокойное решение. Клуб всегда с нами, они тоже испытывают горечь в этот момент», — сказал главный тренер «Интера».