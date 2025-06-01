Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
18:00
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.55
П2
2.13
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.33

Дуэ о 5:0 «ПСЖ» с «Интером» в финале ЛЧ: «Безумие! Мечта стала реальностью. Спасибо, Париж!»

Парижский клуб впервые стал обладателем трофея, разгромив «Интер» в финале турнира (5:0). 19-летний вингер парижан отметился двумя голами и одним ассистом и был признан лучшим игроком встречи.

Источник: Спортс"

«Спасибо, “Парк-де-Пренс”! Спасибо, Париж! У меня нет слов. Это мечта, которая стала реальностью. Это безумие, я невероятно счастлив», — сказал Дезире Дуэ.

Дуэ первым принял участие в трех голах в финале ЛЧ — дубль и ассист в игре «ПСЖ» с «Интером».