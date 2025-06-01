Фанаты «ПСЖ» посвятили баннер дочери Энрике на финале ЛЧ. 9-летняя Ксана умерла в 2019 году от остеосаркомы

Изображение отсылает к фотографии, сделанной в 2015 году во время работы тренера в «Барселоне»: на ней Энрике и Ксана, одетая в форму «Барсы», водружают на поле каталонский флаг после победы клуба в Лиге чемпионов. На баннере и форма, и флаг стилизованы под «ПСЖ».