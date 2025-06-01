«ПСЖ» — 24-й клуб, выигравший ЛЧ/КЕЧ. Больше всего трофеев у «Реала» — 15

Также турнир выигрывали «Реал» (15 раз), «Милан» (7), «Бавария» (6), «Ливерпуль» (6), «Барселона» (5), «Аякс» (4), «Интер» (3), «Манчестер Юнайтед» (3), «Ювентус» (2), «Бенфика» (2), «Челси» (2), «Ноттингем Форест» (2), «Порту» (2), «Боруссия» Дортмунд (здесь и далее — 1 раз), «Селтик», «Гамбург», «Стяуа», «Марсель», «Манчестер Сити», «Фейеноорд», «Астон Вилла», ПСВ и «Црвена Звезда».