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«ПСЖ» — 24-й клуб, выигравший ЛЧ/КЕЧ. Больше всего трофеев у «Реала» — 15

Список команд, завоевывавших трофей, 31 мая пополнил «ПСЖ». В финале парижане разгромили «Интер» — 5:0.

Также турнир выигрывали «Реал» (15 раз), «Милан» (7), «Бавария» (6), «Ливерпуль» (6), «Барселона» (5), «Аякс» (4), «Интер» (3), «Манчестер Юнайтед» (3), «Ювентус» (2), «Бенфика» (2), «Челси» (2), «Ноттингем Форест» (2), «Порту» (2), «Боруссия» Дортмунд (здесь и далее — 1 раз), «Селтик», «Гамбург», «Стяуа», «Марсель», «Манчестер Сити», «Фейеноорд», «Астон Вилла», ПСВ и «Црвена Звезда».