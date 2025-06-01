Сафонов о 5:0 с «Интером»: «Невероятно! Голос сорвал, орал на всех. Я говорил, что сначала “Краснодар” выиграет РПЛ, потом “ПСЖ” Лигу чемпионов. Как будто знал»

— Он спросил, что будет раньше: чемпионство «Краснодара» или Лига чемпионов «ПСЖ». Я сказал, что трофей «Краснодара», потому что матч будет на неделю раньше. Как будто знал что-то, — сказал вратарь парижского клуба Матвей Сафонов на поле в эфире Okko.