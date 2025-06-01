Сафонов о 5:0 с «Интером»: «Невероятно! Голос сорвал, орал на всех. Я говорил, что сначала “Краснодар” выиграет РПЛ, потом “ПСЖ” Лигу чемпионов. Как будто знал»

— Знаешь, что в России тебя называют «наш слоняра»?
— Я видел, да.
— Медаль тяжелая?
— Хорошая.
— Как ощущения?
— Немножко буднично, потому что все трофеи выиграл в этом сезоне. Шучу, конечно. Голос сорвал. Неповторимые ощущения, что-то невероятное!
— На кого ты орал? На Доннарумму?
— Да на всех орал.
— Ты сказал, что тебя травмировали, пока вы праздновали.
— В толпе кто-то сунул локтем, похоже. Но в этот день вообще без разницы.
— Все ожидали борьбы от «Интера». А вы их просто размазали…
— Борьба была. Был нервный матч. Просто мы использовали свои моменты. Рано забили первый гол, второй. Сопернику пришлось раскрыться немного, поменялась игра, и мы видели не тот футбол, который они показывали в сезоне.
— Получается, ты фартовый трансфер в истории «ПСЖ»? Как только ты пришел, команда выиграла все. Все говорят требл, а на самом деле четыре трофея.
— Не знаю, насколько я фартовый. Много ребят пришло. Квара пришел, тоже все трофеи выиграл. Magnifique! (Великолепно — Спортс«“).
— Ты перед сезоном в интервью Нобелю [Арустамяну] сказал: «Я хочу, чтобы “Краснодар” выиграл РПЛ, а “ПСЖ” — Лигу чемпионов.
— Он спросил, что будет раньше: чемпионство «Краснодара» или Лига чемпионов «ПСЖ». Я сказал, что трофей «Краснодара», потому что матч будет на неделю раньше. Как будто знал что-то, — сказал вратарь парижского клуба Матвей Сафонов на поле в эфире Okko.