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Сафонов о 5:0 с «Интером»: «Невероятно! Голос сорвал, орал на всех. Я говорил, что сначала “Краснодар” выиграет РПЛ, потом “ПСЖ” Лигу чемпионов. Как будто знал»

Парижский клуб впервые выиграл трофей, разгромив в финале «Интер» со счетом 5:0.

Источник: Спортс"

— Знаешь, что в России тебя называют «наш слоняра»?

— Я видел, да.

— Медаль тяжелая?

— Хорошая.

— Как ощущения?

— Немножко буднично, потому что все трофеи выиграл в этом сезоне. Шучу, конечно. Голос сорвал. Неповторимые ощущения, что-то невероятное!

— На кого ты орал? На Доннарумму?

— Да на всех орал.

— Ты сказал, что тебя травмировали, пока вы праздновали.

— В толпе кто-то сунул локтем, похоже. Но в этот день вообще без разницы.

— Все ожидали борьбы от «Интера». А вы их просто размазали…

— Борьба была. Был нервный матч. Просто мы использовали свои моменты. Рано забили первый гол, второй. Сопернику пришлось раскрыться немного, поменялась игра, и мы видели не тот футбол, который они показывали в сезоне.

— Получается, ты фартовый трансфер в истории «ПСЖ»? Как только ты пришел, команда выиграла все. Все говорят требл, а на самом деле четыре трофея.

— Не знаю, насколько я фартовый. Много ребят пришло. Квара пришел, тоже все трофеи выиграл. Magnifique! (Великолепно — Спортс«“).

— Ты перед сезоном в интервью Нобелю [Арустамяну] сказал: «Я хочу, чтобы “Краснодар” выиграл РПЛ, а “ПСЖ” — Лигу чемпионов.

— Он спросил, что будет раньше: чемпионство «Краснодара» или Лига чемпионов «ПСЖ». Я сказал, что трофей «Краснодара», потому что матч будет на неделю раньше. Как будто знал что-то, — сказал вратарь парижского клуба Матвей Сафонов на поле в эфире Okko.