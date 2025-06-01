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Энрике об умершей в 9 лет дочери: «Я всегда чувствую ее и хочу жить, помня все хорошее, что она принесла в мою жизнь. Ее больше нет здесь телом, но она всегда будет со мной духом»

9-летняя дочь испанского тренера Ксана умерла в 2019 году от остеосаркомы.

Источник: Спортс"

"Моя дочь Ксана всегда была рядом со мной с тех пор, как она ушла. Ее больше нет здесь телом, но она всегда будет со мной духом.

Победа в Лиге чемпионов не заставляет меня чувствовать ее ближе, при поражениях я чувствую ее еще сильнее. Я всегда чувствую ее, победа ничего не меняет. Я хочу жить, помня все хорошее, что моя дочь принесла в мою жизнь«, — сказал главный тренер “ПСЖ” после победы над “Интером” (5:0).

Фанаты «ПСЖ» посвятили баннер дочери Энрике на финале ЛЧ. 9-летняя Ксана умерла в 2019 году от остеосаркомы.