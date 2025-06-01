Таким образом, Энрике выиграл все 12 финалов на клубном уровне, в которых участвовал в качестве тренера. Ранее во главе парижской команды он по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Франции.
С «Барселоной» он три раза брал Кубок Испании, один раз завоевал Суперкубок страны, выиграл Лигу чемпионов, стал обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира.
Единственное поражение Энрике в финале пришлось на 2021 год — тогда он возглавлял сборную Испании, которая уступила команде Франции в решающем матче Лиги наций.