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Полиция с помощью водомета и слезоточивого газа разгоняла в Париже бесчинствующих фанатов после победы «ПСЖ» в ЛЧ. Задержан 131 человек

«Пари Сен-Жермен» в Мюнхене разгромил «Интер» (5:0) и впервые в истории выиграл турнир.

RMC Sport сообщил, что по состоянию на 22:00 по местному времени (23:00 по московскому) уже произошло 68 задержаний, в том числе 59 — за хранение петард и зажигательных веществ.

Вскоре начались столкновения болельщиков с полицией на Елисейских полях. Правоохранительным органам пришлось задействовать водомет для разгона толпы. Там же был подожжен автомобиль, потребовалось вмешательство пожарной службы.

Девять человек были задержаны за попытку выхода на Парижскую окружную дорогу.

У Сен-Клу был поврежден павильон на автобусной остановке, а также был совершен поджог еще одной машины. Силы правопорядка применили слезоточивый газ.

Отмечается, что много людей собирается у Триумфальной арки. В Париже и его агломерации мобилизовано около 5400 полицейских и жандармов.

По последним данным, которые приводит RMC Sport, в общей сложности на данный момент задержан 131 человек.