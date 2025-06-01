Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
18:00
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.55
П2
2.10
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.33

Фердинанд о 5:0: «Интеру» задали хорошую трепку и заставили выглядеть возрастной командой. «ПСЖ» доминировал, прессинговал и душил. На поле были игроки с инстинктом убийцы"

«Интеру» задали хорошую трепку и заставили выглядеть возрастной командой. «Пари» доминировал, прессинговал и душил. Они выжимали все соки с самого начала, и сегодня на поле были игроки с инстинктом убийцы.

Источник: Спортс"

Поразительная игра для матча такого ранга. Не думаю, что я когда-либо видел на этой стадии такое превосходство«, — сказал экс-защитник “Манчестер Юнайтед”.