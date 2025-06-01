Поразительная игра для матча такого ранга. Не думаю, что я когда-либо видел на этой стадии такое превосходство«, — сказал экс-защитник “Манчестер Юнайтед”.
Фердинанд о 5:0: «Интеру» задали хорошую трепку и заставили выглядеть возрастной командой. «ПСЖ» доминировал, прессинговал и душил. На поле были игроки с инстинктом убийцы"
«Интеру» задали хорошую трепку и заставили выглядеть возрастной командой. «Пари» доминировал, прессинговал и душил. Они выжимали все соки с самого начала, и сегодня на поле были игроки с инстинктом убийцы.