Месси забил в 3-м матче подряд — 2+2 против «Коламбуса». У форварда «Интер Майами» 15+6 в 20 играх сезона

В трех последних матчах на счету 37-летнего аргентинца 5 голов и 3 ассиста.
Всего в 20 играх сезона во всех турнирах за «Интер Майами» Месси забил 15 мячей и сделал 6 голевых передач. Подробнее его статистика — здесь.
Форвард «Интер Майами» сделал дубль и отдал два результативных паса в игре МЛС с «Коламбус Крю» (5:1).
В трех последних матчах на счету 37-летнего аргентинца 5 голов и 3 ассиста.
Всего в 20 играх сезона во всех турнирах за «Интер Майами» Месси забил 15 мячей и сделал 6 голевых передач. Подробнее его статистика — здесь.