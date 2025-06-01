Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
18:00
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.55
П2
2.10
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.33

Месси забил в 3-м матче подряд — 2+2 против «Коламбуса». У форварда «Интер Майами» 15+6 в 20 играх сезона

Форвард «Интер Майами» сделал дубль и отдал два результативных паса в игре МЛС с «Коламбус Крю» (5:1).

В трех последних матчах на счету 37-летнего аргентинца 5 голов и 3 ассиста.

Всего в 20 играх сезона во всех турнирах за «Интер Майами» Месси забил 15 мячей и сделал 6 голевых передач. Подробнее его статистика — здесь.