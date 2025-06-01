Петров об Агкацеве: «Мы уже год назад понимали, что Стас готов стать основным вратарем “Краснодара”. Поэтому спокойно отпустили Сафонова»

— Думаю, в первую очередь концовка матча в Махачкале, когда Агкацев пенальти отбил. Это был волнительный момент. Но мы показали, что можем побеждать за счет характера.
— За счет чего сумели безболезненно пережить уход Сафонова в ПСЖ? Как Агкацев сумел его заменить?
— Стас и в прошлые сезоны показывал себя очень хорошо. Периодически подменял Матвея, играл в Кубке. Мы уже год назад понимали, что он абсолютно готов стать основным вратарем. Поэтому спокойно отпустили Сафонова.
И рады за него. Он взял чемпионство во Франции, мы со Стасом взяли чемпионство в России. Матвей уехал в Европу, в такой клуб, как ПСЖ — это правильный выбор. Он молодец, что бьется за место в основном составе, выигрывает трофеи, — сказал защитник «Краснодар».