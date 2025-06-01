Лаутаро о 0:5 от «ПСЖ»: «Интер» не сделал ничего из того, к чему готовился. Мы разочарованы, но я горжусь командой, тренером и клубом"

Я горжусь командой, тренером и клубом. Мы провели отличный сезон, хоть и не выиграли ни одного трофея. Теперь нам надо подняться и встать на ноги. Мы отдали борьбе все силы. Мы разочарованы, но я испытываю чувство гордости«, — сказал капитан “Интера”.