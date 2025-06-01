Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.60
П2
1.96
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.33

Лаутаро о 0:5 от «ПСЖ»: «Интер» не сделал ничего из того, к чему готовился. Мы разочарованы, но я горжусь командой, тренером и клубом"

«Мы не смогли ничего сделать из того, к чему готовились. Поздравляю “ПСЖ”, они не допустили ошибок и заслуженно победили.

Источник: Спортс"

Я горжусь командой, тренером и клубом. Мы провели отличный сезон, хоть и не выиграли ни одного трофея. Теперь нам надо подняться и встать на ноги. Мы отдали борьбе все силы. Мы разочарованы, но я испытываю чувство гордости«, — сказал капитан “Интера”.