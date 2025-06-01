Альба перед ЦСКА: «Этот матч — подарок для “Ростова”, игроки его завоевали, нам его не дарили. Мы готовы, все будет хорошо»

— Главный матч в карьере для вас?
— Конечно. В карьере тренерской это важнейший матч.
— Ментально готовы к игре?
— Все понимают, где мы находимся. Этот матч — подарок для нас, игроки его завоевали, нам его не дарили. Мы готовы к игре, все будет хорошо, — сказал и.о. тренера «Ростова».
— Чего ждете от Николича? Кисляк проявит себя?
— Известно, что ЦСКА играет с ромбом. Они агрессивны, хотят быть с мячом. Мы разбирали их и пытались подготовиться к завтрашней встрече. Будем смотреть, что получится на поле.
— Вы тренировали пенальти, ведь может быть серия?
— Конечно. Имеем в виду такую возможность, мы тренировали и прорабатывали пенальти, — добавил Альба.