«Мостовой много забивал. Он много сделал для “Сельты”, которая тогда играла в еврокубках. Мостовой был фундаментальным игроком для своей команды», — добавил Трезеге.
«Мостовой и Карпин сделали историю в Ла Лиге. Александр был фундаментальным игроком для “Сельты”. Трезеге о россиянах
«Они разные. Карпин играл на фланге, Мостовой — “десятка”. Но это люди, которые сделали историю в испанском чемпионате. Представляли российскую сборную. Их сложно сравнивать», — сказал бывший нападающий сборной Франции.