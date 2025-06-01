Кассано об Энрике: «Месси среди тренеров, он ставит космический футбол. Луис — ценное дополнение к “ПСЖ”

«Я думаю, что ценное дополнение к “ПСЖ” — это его тренер. Луис Энрике — Месси среди тренеров. Он ставит космический футбол, где атакует даже с двумя крайними защитниками, которые идут внутрь штрафной, как будто они нападающие. Вы видите команду, атакующую с 6 или 7 игроками, где есть парень, который в свои 19 лет уже делает невероятные вещи.