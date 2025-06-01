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Кассано об Энрике: «Месси среди тренеров, он ставит космический футбол. Луис — ценное дополнение к “ПСЖ”

«Я думаю, что ценное дополнение к “ПСЖ” — это его тренер. Луис Энрике — Месси среди тренеров. Он ставит космический футбол, где атакует даже с двумя крайними защитниками, которые идут внутрь штрафной, как будто они нападающие.

Источник: Спортс"

«Я думаю, что ценное дополнение к “ПСЖ” — это его тренер. Луис Энрике — Месси среди тренеров. Он ставит космический футбол, где атакует даже с двумя крайними защитниками, которые идут внутрь штрафной, как будто они нападающие. Вы видите команду, атакующую с 6 или 7 игроками, где есть парень, который в свои 19 лет уже делает невероятные вещи.

Витинья играет в обеих фазах, Дембеле стал более совершенным игроком. Квара забил невероятный гол (вероятно, «Осеру» — Спортс«“), как и многие другие, которые мы видели в “Наполи”, — сказал в экс-игрок “Интера” в выпуске Viva el Futbol до финала ЛЧ.

«ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финальном матче турнира.

Энрике выиграл все 12 финалов на клубном уровне, в которых участвовал в качестве тренера.

Энрике завоевал два требла — с «ПСЖ» и «Барсой». Он повторил достижение Пепа, побеждавшего с «Барсой» и «Ман Сити».