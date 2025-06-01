Артем Дзюба подписал контракт на еще один сезон в «Акроне»

Нападающий и лучший бомбардир футбола в России Артем Дзюба продлил контракт с «Акроном». Футболист будет играть за команду еще один сезон, об этом сообщили представители ФК в социальных сетях.
В прошедшем сезоне Дзюба сыграл 22 матча в МИР РПЛ, забив 9 мячей и отдал 7 голевых передач. В FONBET Кубке России игрок провёл две игры и отметился одним голом, добавили в сообщении.
Напомним, Артем Дзюба подписал контракт с клубом в сентябре прошлого года и играл под номером 24. Кроме того, футболист повторил рекорд Александра Кержакова, забив 233-й гол в своей спортивной карьере.