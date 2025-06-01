Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.33

Артем Дзюба подписал контракт на еще один сезон в «Акроне»

Лучший бомбардир российского футбола останется в тольяттинском «Акроне».

Источник: Комсомольская правда

Нападающий и лучший бомбардир футбола в России Артем Дзюба продлил контракт с «Акроном». Футболист будет играть за команду еще один сезон, об этом сообщили представители ФК в социальных сетях.

В прошедшем сезоне Дзюба сыграл 22 матча в МИР РПЛ, забив 9 мячей и отдал 7 голевых передач. В FONBET Кубке России игрок провёл две игры и отметился одним голом, добавили в сообщении.

Напомним, Артем Дзюба подписал контракт с клубом в сентябре прошлого года и играл под номером 24. Кроме того, футболист повторил рекорд Александра Кержакова, забив 233-й гол в своей спортивной карьере.