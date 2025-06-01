«Зенит» завершил сезон с рекордными убытками почти в 11 млрд рублей

Анализ финансовых показателей выявил системные проблемы в управлении клубом: помимо колоссальных трансферных убытков, «Зенит» продолжает нести одни из самых высоких в лиге расходов на зарплаты игроков. Эксперты подчеркивают, что такая финансовая модель становится все менее устойчивой на фоне общей тенденции к оптимизации бюджетов в российском футболе.