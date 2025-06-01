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«Зенит» завершил сезон с рекордными убытками почти в 11 млрд рублей

На трансфер было потрачено 3,7 млрд рублей.

Финансовый отчет РФС за сезон 2024/2025 обнародовал данные: петербургский «Зенит» стал абсолютным антилидером среди клубов РПЛ, зафиксировав рекордные 10,75 млрд рублей убытков. Особенно тревожной выглядит статья трансферных операций, где потери составили 3,7 млрд рублей, что резко контрастирует с показателями чемпиона — «Краснодара», сумевшего заработать 770 млн рублей прибыли.

Анализ финансовых показателей выявил системные проблемы в управлении клубом: помимо колоссальных трансферных убытков, «Зенит» продолжает нести одни из самых высоких в лиге расходов на зарплаты игроков. Эксперты подчеркивают, что такая финансовая модель становится все менее устойчивой на фоне общей тенденции к оптимизации бюджетов в российском футболе.