Губерниев о Сафонове, проигнорировавшем российских журналистов: «Невежда, вся страна за него болела. Как алименты не платить и к болельщикам относиться по-свински, он первый»

Вот мое главное впечатление от Лиги чемпионов. А то, что выиграл «ПСЖ», совершенно пофигу всем. Или выиграл бы «Интер». Нам какая разница? Поэтому тех, кто болел за «ПСЖ», поздравляю, кто за «Интер» — не переживайте. Радостно, конечно, за Сафонова, потому что не каждый день наши вратари получают такие награды. Но должно быть какое-то уважение к людям, которые тебя поддерживают.