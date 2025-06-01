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Губерниев о Сафонове, проигнорировавшем российских журналистов: «Невежда, вся страна за него болела. Как алименты не платить и к болельщикам относиться по-свински, он первый»

Ранее журналист Игорь Рабинер раскритиковал голкипера «ПСЖ» за то, что тот не стал отвечать на вопросы российских журналистов после финала ЛЧ: «Я в ####. Ждать в смешанной зоне до половины второго ночи, чтобы человек прошел мимо всех».

Источник: Спортс"

Ранее журналист Игорь Рабинер раскритиковал голкипера «ПСЖ» за то, что тот не стал отвечать на вопросы российских журналистов после финала ЛЧ: «Я в ####. Ждать в смешанной зоне до половины второго ночи, чтобы человек прошел мимо всех».

"Чем отличается Матвей Сафонов от Саши Овечкина: тем, что Саша сказал правильные слова после своего рекорда, а Матвей сказал полтора слова в интервью после матча, а потом мимо журналистов прошел.

Поэтому как спортсмен он прекрасен, поздравляю. А как человек — невежда, потому что вся страна за него болела и поддерживала, несмотря на то, что он на поле не вышел.

Я за Сафонова топил сильно, чтобы его Карпин в сборную брал. Черчесов говорил: «Что тебе Сафонов — сын? Ты за него так топишь». Как алименты не платить, он первый. Как к болельщикам относиться по-свински, он тоже первый. А спортсмен хороший.

Вот мое главное впечатление от Лиги чемпионов. А то, что выиграл «ПСЖ», совершенно пофигу всем. Или выиграл бы «Интер». Нам какая разница? Поэтому тех, кто болел за «ПСЖ», поздравляю, кто за «Интер» — не переживайте. Радостно, конечно, за Сафонова, потому что не каждый день наши вратари получают такие награды. Но должно быть какое-то уважение к людям, которые тебя поддерживают.

Я говорю даже не про журналистов, а про болельщиков, которые ловят каждое его слово, а в итоге этих слов не было. Кто говорит, что достижение Сафонова незаслуженно, тот дурак. На поле выходил, конкуренцию Доннарумме создавал — полноправный чемпион! Кто считает наоборот, тот бестолочь«, — сказал комментатор “Матч ТВ”.