Поэтому, в принципе, мы понимали, что если Артем решит продолжать карьеру в целом, то приоритет будет у «Акрона», об этом мы говорили неоднократно. — Другие варианты не рассматривали? — Глобально — нет. Было много звонков из России и из-за границы, но мы сразу договорились, что сначала вообще поймем, готов ли Артем остаться в большом футболе как минимум на год, а потом уже будем вести предметные переговоры. Но у «Акрона» по понятным причинам был приоритет, поэтому детально каких-то переговоров с другими командами не было. — Звонки от каких команд были? — Команды называть не буду, но был интерес от команд РПЛ, европейских и в принципе от иностранных клубов. Тут в целом все понятно, наверное: Турция интересовалась, очевидно. Детали не обсуждали, и, в принципе, было понятно, что мы должны были прийти к хорошему исходу с «Акроном», — сказал Леонид Гольдман. Дзюба продлил контракт с «Акроном» на год.