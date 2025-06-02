Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»

Но я рад, что ПСЖ смог выиграть титул, к которому они столько лет шли. Помимо всего прочего, конечно, решило, что необязательно иметь максимально звездный состав. Возьмем Дембеле, который непонятно что делал в «Барсе», а в ПСЖ феерит. Это действительно очень круто.