Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»

«Победила молодость, быстрые ноги, по сравнению с опытом. Конечно, обидно, что вышел такой финал, я бы хотел, чтобы играли ПСЖ — “Барселона”, ведь у них уже легендарное противостояние.
Но я рад, что ПСЖ смог выиграть титул, к которому они столько лет шли. Помимо всего прочего, конечно, решило, что необязательно иметь максимально звездный состав. Возьмем Дембеле, который непонятно что делал в «Барсе», а в ПСЖ феерит. Это действительно очень круто.
«ПСЖ» без шансов разгромил «Интер». Луис Энрике построил великолепную команду.