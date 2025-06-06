5:4 Испании и Франции — самый результативный матч в истории Лиги наций

Забив 9 голов за матч, Испания и Франция установили рекорд Лиги наций по результативности — ранее такого количества забитых мячей не было ни в одной игре турнира.
В финале Испания сыграет с Португалией. Матч пройдет в воскресенье, 8 июня.
Встреча команд в полуфинале турнира завершилась победой испанцев со счетом 5:4.
Забив 9 голов за матч, Испания и Франция установили рекорд Лиги наций по результативности — ранее такого количества забитых мячей не было ни в одной игре турнира.
В финале Испания сыграет с Португалией. Матч пройдет в воскресенье, 8 июня.