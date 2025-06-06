Дешам о 4:5 от Испании: «Мы превосходили их в игре. Франция лучше контролировала ход матча. Я не виню только защитников за пропущенные голы — их оставляли один в один»

Качество игроков соперника приводит к ошибкам, но если мы пропускаем, значит, в каждом моменте могли сыграть лучше. Я не буду винить только защитников, потому что им часто приходилось играть один в один. Клеман Лангле играл, но не был готов на 100% — во вторник ему пришлось съездить в Мадрид, и он вернулся очень поздно.