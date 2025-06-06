Шерки о 4:5 с Испанией: «Франция не выглядела плохо, по статистике — один из лучших матчей. Они сделали то, что должны были сделать мы — забили в свои лучшие отрезки»

Позиция «десятки» мне очень нравится. Я стараюсь вскрывать игру, когда она закрыта. Мы знали, что у испанцев очень мощная атака. Нам не за что стыдиться. У нас тоже было много моментов. Этот третий гол сильно нас задел. Они сделали то, что должны были сделать мы — забили в свои лучшие отрезки", — сказал полузащитник сборной Франции в интервью TF1.