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Шерки о 4:5 с Испанией: «Франция не выглядела плохо, по статистике — один из лучших матчей. Они сделали то, что должны были сделать мы — забили в свои лучшие отрезки»

"Я не думаю, что мы выглядели плохо. Они были сильнее нас в свои лучшие отрезки. Если посмотреть на статистику — это один из лучших матчей сборной Франции. Мы должны были сильнее давить, когда пошли наши моменты.

Источник: Спортс"

Я не из тех, кто боится выходить на поле. Я знал, что когда выйду, будет много свободного пространства. Я вышел, чтобы отдавать хорошие передачи партнерам. Что касается личной игры — это не так важно. У нас остался еще один матч, в воскресенье отдадим все.

Позиция «десятки» мне очень нравится. Я стараюсь вскрывать игру, когда она закрыта. Мы знали, что у испанцев очень мощная атака. Нам не за что стыдиться. У нас тоже было много моментов. Этот третий гол сильно нас задел. Они сделали то, что должны были сделать мы — забили в свои лучшие отрезки", — сказал полузащитник сборной Франции в интервью TF1.