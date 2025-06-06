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Глава RFEF Лусан об Испании в финале Лиги наций: «Кажется, что это легко, но это очень сложно. Надеюсь, Ямаль получит “Золотой мяч” — все, что он делает, удивляет»

Испания обыграла Францию в полуфинале Лиги наций (5:4) и встретится с Португалией в финале турнира.

Источник: Спортс"

"Отличный матч. Испания снова добилась успеха, несмотря на то, что нам противостоял сильный соперник. Кажется, что это легко, но это очень сложно.

Испания будет в мировом рейтинге среди лучших сборных, а это непросто. Я поздравляю игроков и тренерский штаб, они проделали потрясающую работу".

О шансах Ламина Ямаля на «Золотой мяч».

«Думаю, в этом наконец-то можно было убедиться, и не только благодаря двум голам, но и благодаря его великолепной игре. Все, что он делает, удивляет. Он зарекомендовал себя как великий игрок и прошел долгий путь. Надеюсь, что его наградят “Золотым мячом”, которого он заслуживает», — сказал президент Королевской испанской футбольной федерации в интервью Teledeporte.