Глава RFEF Лусан об Испании в финале Лиги наций: «Кажется, что это легко, но это очень сложно. Надеюсь, Ямаль получит “Золотой мяч” — все, что он делает, удивляет»

«Думаю, в этом наконец-то можно было убедиться, и не только благодаря двум голам, но и благодаря его великолепной игре. Все, что он делает, удивляет. Он зарекомендовал себя как великий игрок и прошел долгий путь. Надеюсь, что его наградят “Золотым мячом”, которого он заслуживает», — сказал президент Королевской испанской футбольной федерации в интервью Teledeporte.