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Де ла Фуэнте о 5:4 с Францией: «Мы заслуживали победить, соперник не сдавался — подписался бы на то, чтобы все игры так заканчивались. Ямаль заявил о себе и должен выиграть “Золотой

Сборная Испании обыграла Францию (5:4) и вышла в финал турнира, где встретится с Португалией.

Источник: Спортс"

"Я счастлив. На поле были две лучшие команды мира. Матч сложился в нашу пользу. Забить пять мячей в ворота соперника непросто. Мы прекрасно использовали свои моменты. Это говорит о высоком уровне игроков. Мы должны были побеждать, потому что заслуживали этого, и победили.

Соперник не сдался, и у них было все необходимое, чтобы включиться в игру. Это очень сложно, когда вы играете против такого сильного соперника. Я бы подписался на то, чтобы каждая игра заканчивалась так же.

Унаи [Симон] долгое время сталкивался с оскорблениями и критикой. Ламин [Ямаль] заявил о себе и должен выиграть «Золотой мяч». Я рад за них обоих.

Нам предстоит финал против очень сильного соперника. Этот матч мог бы быть похож на сегодняшний. Я очень рад сыграть с Португалией. Обе команды любят играть в хороший футбол", — сказал главный тренер сборной Испании в интервью RTVE.