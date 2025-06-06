Анчелотти о 0:0 с Эквадором: «Бразилия провела хороший матч, но в атаке могла сыграть лучше. На таком поле было нелегко»

Они хорошо оборонялись, и нам было сложно находить пространство между линиями. Было трудно выходить в атаку, мы не всегда были на чистых мячах в финальной трети. Не хочу оправдываться, но на таком поле играть было нелегко, — сказал тренер сборной Бразилии.