Дешам о 4:5: «Против Испании редко кто-то может создавать так много моментов. Их вратарь сделал много сэйвов. Франция постарается победить Германию»

"Этот матч был совсем не таким, как в прошлом году [1:2 в полуфинале Евро-2024]. Очень редко в матчах против Испании кто-то может владеть мячом так много и создавать так много моментов. Их вратарь [Унаи Симон] сделал много сэйвов. Мы тоже показали хорошую игру. Факты говорят за себя.