Мерино о 5:4 с Францией: «Не тот счет, которого хочешь при 5:1. Испания постарается исправить недочеты к финалу»

"Этот не тот счет, которого хочешь после того, как ведешь 5:1. Нет ничего хорошего в том, чтобы пропустить так много, но это футбол. Когда играешь против такой сборной Франции, случиться может и такое. Тренер постарается исправить наши недочеты. Постараемся исправить их к финалу [с Португалией].