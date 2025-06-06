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Мерино о 5:4 с Францией: «Не тот счет, которого хочешь при 5:1. Испания постарается исправить недочеты к финалу»

"Этот не тот счет, которого хочешь после того, как ведешь 5:1. Нет ничего хорошего в том, чтобы пропустить так много, но это футбол. Когда играешь против такой сборной Франции, случиться может и такое.

Источник: Sports

"Этот не тот счет, которого хочешь после того, как ведешь 5:1. Нет ничего хорошего в том, чтобы пропустить так много, но это футбол. Когда играешь против такой сборной Франции, случиться может и такое. Тренер постарается исправить наши недочеты. Постараемся исправить их к финалу [с Португалией].

Я очень доволен своей игрой. Всегда стараюсь помогать команде в тех зонах, где я проявляю себя лучше всего. Возможно, я не такой яркий футболист, как Ямаль. Не играю так в обыгрыше, не забиваю так много голов. Но стараюсь помогать своим участием в прессинге и организации атак.

Я говорю с игроками на поле, помогаю им, всегда стараюсь сохранять холодную голову и играть в простой пас", — сказал полузащитник сборной Испании.