Тренер Узбекистана Кападзе о выходе на ЧМ-2026: «Теперь наш народ может есть мороженое без проблем»

Наши игроки проявляли решимость в каждом матче, работали в полную силу, и мы добились результата. Пусть этот день будет благословенным для всех нас! Раньше нам бы немного не хватило, особенно желания «поесть мороженого». Теперь мы вышли на чемпионат мира, и наш народ может есть мороженое без проблем.