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Тренер Узбекистана Кападзе о выходе на ЧМ-2026: «Теперь наш народ может есть мороженое без проблем»

Тимур Кападзе высказался после ничьей с ОАЭ (0:0).

— Слава богу, мы добились важного результата после долгого и трудного пути. Для этого результата было проделано много работы, я искренне поздравляю наш народ и нашего президента.

Это не только наша победа, но и победа всего нашего народа. Со вчерашнего дня у нас звонят телефоны, наши болельщики и близкие выражают постоянную поддержку и молитвы за нас. Эта поддержка и молитвы придали нам большой энтузиазм и силу.

Наши игроки проявляли решимость в каждом матче, работали в полную силу, и мы добились результата. Пусть этот день будет благословенным для всех нас! Раньше нам бы немного не хватило, особенно желания «поесть мороженого». Теперь мы вышли на чемпионат мира, и наш народ может есть мороженое без проблем.

— Как вы думаете, давление было больше, когда вы ехали на Олимпиаду или сегодня (Кападзе ранее возглавлял сборную Узбекистана U23 — Спортс")?

— Олимпийская сборная на ступень ниже национальной. Но давление тогда тоже было большим. Но сборная — это главная команда страны, поэтому уровень ответственности тоже высок, — сказал Кападзе.

Узбекистан вышел на ЧМ-2026! Впервые в истории.