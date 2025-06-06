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Булыкин о матче России с Нигерией: «Будет очередной разгром. Соперник не того уровня, которого хотелось бы, и просто сыграет товарищеский матч»

Игра пройдет сегодня в «Лужниках».

Источник: Sports

— Думаю, будет очередной разгром, потому что пока соперник не того уровня, которого хотелось бы. Но даже в такой ситуации мы должны выжимать максимум, показывать хорошую игру, забивать мячи и радовать болельщиков в отсутствие международных турниров.

— Но ведь Нигерия не такая слабая сборная. Почему предрекаете разгром?

— Если были бы официальные матчи с сильнейшими составами, было бы неплохо посмотреть, но здесь в товарищеском матче все будут не на сто процентов выкладываться.

— Имеете в виду обе сборные?

— Наши перед своими болельщиками будут более мотивированы, но Нигерия приедет просто сыграть товарищеский матч.

— С какой из европейских сборных можно сравнить команду Нигерии?

— Африканские сборные всегда отличаются атлетизмом и своими бойцовскими качествами. С европейскими сборными Нигерию тяжело сравнивать. А так эти команды играют в атлетичный футбол и могут доставить нам неприятности и в атаке, и в обороне. Но я уверен, что наши ребята справятся и победят, — сказал экс-форвард сборной России.