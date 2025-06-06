Булыкин о матче России с Нигерией: «Будет очередной разгром. Соперник не того уровня, которого хотелось бы, и просто сыграет товарищеский матч»

— Африканские сборные всегда отличаются атлетизмом и своими бойцовскими качествами. С европейскими сборными Нигерию тяжело сравнивать. А так эти команды играют в атлетичный футбол и могут доставить нам неприятности и в атаке, и в обороне. Но я уверен, что наши ребята справятся и победят, — сказал экс-форвард сборной России.