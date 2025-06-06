Булыкин о матче России с Нигерией: «Будет очередной разгром. Соперник не того уровня, которого хотелось бы, и просто сыграет товарищеский матч»

— Думаю, будет очередной разгром, потому что пока соперник не того уровня, которого хотелось бы. Но даже в такой ситуации мы должны выжимать максимум, показывать хорошую игру, забивать мячи и радовать болельщиков в отсутствие международных турниров.
— Но ведь Нигерия не такая слабая сборная. Почему предрекаете разгром?
— Если были бы официальные матчи с сильнейшими составами, было бы неплохо посмотреть, но здесь в товарищеском матче все будут не на сто процентов выкладываться.
— Имеете в виду обе сборные?
— Наши перед своими болельщиками будут более мотивированы, но Нигерия приедет просто сыграть товарищеский матч.
— С какой из европейских сборных можно сравнить команду Нигерии?
— Африканские сборные всегда отличаются атлетизмом и своими бойцовскими качествами. С европейскими сборными Нигерию тяжело сравнивать. А так эти команды играют в атлетичный футбол и могут доставить нам неприятности и в атаке, и в обороне. Но я уверен, что наши ребята справятся и победят, — сказал экс-форвард сборной России.