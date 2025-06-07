Роберто Мартинес: «Роналду — пример для подражания, нравится его голод. Он выиграл все, а на следующий день начинает все с нуля»

Это невероятно, он пример для подражания. Мне нравится его голод. Он выиграл все, а на следующий день начинает все с нуля", — сказал тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.
Завтра Португалия сыграет с Испанией в финале Лиги наций.
Криштиану Роналду: «Скучаю по трофеям, но нельзя всегда побеждать. Уверен, Португалия возьмет титул завтра».
Роналду об игре с Месси в одной команде: «У меня были предложения из Аргентины, но маловероятно, мне уже 40. Мы 15 лет соперничали на одном уровне, он уважает меня, как и я его».