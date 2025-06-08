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Ташуев за 18 клубов в РПЛ: «Россия — огромная страна, количество кубковых матчей увеличивается. Случай с “Химками” — единичный»

«Не считаю, что из-за финансовых проблем “Химок” надо сокращать количество команд РПЛ до 14. Это же единичный случай. Вот что бывает, когда частный инвестор. И в других странах такое случается — банкротятся команды.

Источник: Спортс"

«Не считаю, что из-за финансовых проблем “Химок” надо сокращать количество команд РПЛ до 14. Это же единичный случай. Вот что бывает, когда частный инвестор. И в других странах такое случается — банкротятся команды. Думаю, наоборот, надо расширять нашу лигу до 18 клубов.

Россия — огромная страна, а мы увеличиваем количество кубковых матчей. Но там часто играют вторые составы. А вот 18 команд в чемпионате позволят нормализовать кубковые соревнования.

В Испании, Англии, Италии и других чемпионатах по 20 команд. У нас же всего 16. Нам нужно больше, но никак не меньше. Деньги городские есть у команд«, — сказал экс-тренер “Ахмата” и “Факела”.