Из «Краснодара» Галицкого уйдет еще один легионер, «Барселона» выгоняет легенду. Трансферы и слухи дня

Судя по последним событиям, ясно — ситуация так и не разрешена. Еще одна моя догадка: зимой ЦСКА подвозили новичков под самый конец сборов или вообще по ходу сезона — это тоже совсем не устраивало Николича. Новый сезон РПЛ стартует уже почти через месяц — и, видимо, положение едва ли исправилось бы", — написал Арустамян в личном телеграм-канале.