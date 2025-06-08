Из «Краснодара» Галицкого уйдет еще один легионер, «Барселона» выгоняет легенду. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Зенит» хочет купить двух бразильцев
Петербургский «Зенит» хочет приобрести правого защитника бразильского «Фламенго» Уэсли, сообщает журналист Жулио Мигель Нето.
Российский клуб готов заплатить за 21-летнего латераля 25 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. Самому футболисту предлагается контракт на пять сезонов.
Кроме того, «Зенит» планирует купить его одноклубника — полузащитника Жерсона. Он близок к переходу в петербургский клуб, сообщает журналист Вене Касагранде.
По данным источника, «Зенит» заплатит за Жерсона 25 миллионов евро. Бразилец будет зарабатывать в Петербурге в три раза больше, чем во «Фламенго».
В нынешнем сезоне 28-летний Жерсон провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. На его счету 13 игр за сборную Бразилии. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 25 миллионов евро.
Стало известно, почему Николич уйдет из ЦСКА
Футбольный комментатор и блогер Нобель Арустамян рассказал о причинах возможного ухода серба Марко Николича с поста главного тренера московского ЦСКА.
Ранее появилась информация, что Николич покинет ЦСКА и возглавит греческий АЕК.
"Наружу это тогда не выходило, но — по разговорам вокруг команды, которые до меня доносились, — отношения между тренером и менеджментом ЦСКА были непростыми еще зимой. Очевидно, Николич был недоволен работой клуба — во многих аспектах, а прежде всего в трансферах.
Информация о расхождениях с Евгением Шевелевым (заместителем генерального директора по спортивным вопросам) неслучайна. Зимой ЦСКА вел молодых и при этом дорогих легионеров вроде Лоррана и подписывал тех, что Марко не устраивают — у Алеррандро всего 2 выхода в старте в РПЛ, у Вильягры вовсе ни одного. Николича такой подход не устраивал.
Марко, как говорят, требовались взрослые, готовые, понятные футболисты, способные сделать разницу сразу. В противном случае тренер планировал ставить молодых воспитанников. Что Марко в конце концов и делал — и это принесло свои плоды.
Судя по последним событиям, ясно — ситуация так и не разрешена. Еще одна моя догадка: зимой ЦСКА подвозили новичков под самый конец сборов или вообще по ходу сезона — это тоже совсем не устраивало Николича. Новый сезон РПЛ стартует уже почти через месяц — и, видимо, положение едва ли исправилось бы", — написал Арустамян в личном телеграм-канале.
Нападающий «Краснодара» интересен 4 клубам из Англии
Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун может продолжить карьеру во втором английском дивизионе Чемпионшипа, сообщает All Nigerian Soccer.
По данным источника, Олусегуном интересуются «Мидлсбро», «Уотфорд», «Миллуолл» и «Куинз Парк Рейнджерс».
В минувшем сезоне 23-летний Олакунле Олусегун провел за «Краснодар» 28 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает нигерийца в 2,5 миллионов евро.
Ранее стало известно, что из «Краснодара» уйдет Кайо — он перейдет в «Ботафого».
Защитник «Зенита» может перейти в «Вулверхэмптон»
Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в английском «Вулверхэмптоне», сообщает UOL Esporte.
По данным источника, в Ренане лично заинтересован главный тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра.
Минувший сезон 21-летний Роберт Ренан провел в саудовском «Аль-Шабабе» на правах аренды, сыграв 35 матчей. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 7,5 миллионов евро.
Батраков продлил контракт с «Локо»
Полузащитник Алексей Батраков продлит контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2028/29. Об этом рассказал агент футболиста Владимир Кузьмичев.
"Точную дату (подписания нового контракта) я говорить не буду, потому что клуб должен объявить первым, но мы договорились — новый контракт до конца сезона-2028/29.
По поводу отступных и всего прочего, детали контракта раскрывать будет непрофессионально. Тем не менее, скажем так, все остались удовлетворены и от хода переговоров, и по итогу. Соответственно, можно сделать из этого выводы", — цитирует Кузьмичева РИА Новости.
Что в Европе
«Барселона» хочет избавиться от тер Штегена
Руководство «Барселоны» и тренерский штаб клуба хотят расстаться с голкипером Марком-Андре тер Штегеном.
Как сообщает Sport.es, тренерский штаб клуба недоволен поведением игрока после его восстановления от травмы колена. По данным источника, вратарь требовал у главного тренера Ханси Флика, чтобы тот его выпустил на поле в полуфинальных матчах Лиги чемпионов с «Интером».
Тер Штеген выступает за «Барселону» с лета 2014 года. В минувшем сентябре немецкий футболист выбыл на долгое время из-за травмы колена, а смог восстановиться только к маю.
Действующий договор между сторонами рассчитан до лета 2028 года.
«Фенербахче» готов заплатить «Ювентусу» 30 млн евро за Влаховича
«Фенербахче» намерен сделать официальное предложение «Ювентусу» по нападающему Душану Влаховичу. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Турецкий гранд готов предложить за 25-летнего серба около 30 млн евро, однако эта сумма пока не дотягивает до запрашиваемых «Ювентусом» 40 млн. При этом клуб из Стамбула намерен предложить Влаховичу весьма привлекательный личный контракт — около 10 млн евро в год.
Напомним, что Влахович получает в «Ювентусе» около 10,5 млн евро, а в последний год действующего контракта (сезон-2025/26) его зарплата должна вырасти до 12 млн евро. Именно на этих условиях форвард был приобретен из «Фиорентины» зимой 2022 года за 85,35 млн евро.
Отмечается, что предложение в 30 млн евро для «Ювентуса» может стать заманчивым вариантом, учитывая отсутствие других серьезных претендентов и возможность существенно сократить зарплатный бюджет клуба на следующий сезон.
«Интер» объявил о переходе Луиса Энрике из «Марселя»
Нападающий Луис Энрике покинул «Марсель» и стал игроком «Интера». Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба.
Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до лета 2030 года. По неофициальным данным, нерадзурри заплатили за 23-летнего форварда 23 миллиона евро.
В минувшем сезоне Луис Энрике принял участие в 35 матчах, забил девять голов и отдал десять результативных передач.