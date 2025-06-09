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Кордоба — лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Батраков — 2-й, Барко — 3-й, Сперцян — 4-й, Кисляк — 6-й, Дзюба — 9-й

«Спорт-Экспресс» провел опрос среди игроков всех 16 клубов, выступавших в Премьер-лиге в сезоне-2024/25. От каждой команды проголосовали по 11 человек, каждый из них называл свою тройку лучших футболистов сезона.

Источник: Спортс"

«Спорт-Экспресс» провел опрос среди игроков всех 16 клубов, выступавших в Премьер-лиге в сезоне-2024/25. От каждой команды проголосовали по 11 человек, каждый из них называл свою тройку лучших футболистов сезона.

За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Победителем стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, набравший 126 баллов.

Топ-10 выглядит так:

1. Джон Кордоба («Краснодар») — 126.

2. Алексей Батраков («Локомотив») — 113.

3. Эсекиэль Барко («Спартак») — 97.

4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 84.

5. Станислав Агкацев («Краснодар») — 70.

6. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 66.

7. Мирлинд Даку («Рубин») — 59.

8. Максим Осипенко («Ростов») — 44.

9. Артем Дзюба («Акрон») — 32.

10. Вендел («Зенит») — 30.