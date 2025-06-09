Кордоба — лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Батраков — 2-й, Барко — 3-й, Сперцян — 4-й, Кисляк — 6-й, Дзюба — 9-й

«Спорт-Экспресс» провел опрос среди игроков всех 16 клубов, выступавших в Премьер-лиге в сезоне-2024/25. От каждой команды проголосовали по 11 человек, каждый из них называл свою тройку лучших футболистов сезона.
За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.
Победителем стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, набравший 126 баллов.
Топ-10 выглядит так:
1. Джон Кордоба («Краснодар») — 126.
2. Алексей Батраков («Локомотив») — 113.
3. Эсекиэль Барко («Спартак») — 97.
4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 84.
5. Станислав Агкацев («Краснодар») — 70.
6. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 66.
7. Мирлинд Даку («Рубин») — 59.
8. Максим Осипенко («Ростов») — 44.
9. Артем Дзюба («Акрон») — 32.
10. Вендел («Зенит») — 30.