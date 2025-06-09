Хвичу и Давиташвили ограбили в Каннах, где грузинские игроки проводили отпуск. Украдены драгоценности, сумки и часы (Geo Team)

Были украдены драгоценности, сумки и часы. В момент ограбления в доме никого не было. Официальных комментариев от властей и игроков пока нет.
Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили играют во Франции — за «ПСЖ» и «Сент-Этьен» соответственно.
Инцидент произошел в Каннах, где футболисты проводили отпуск со своими семьями, сообщает Geo Team. Злоумышленники ограбили дом, в котором остановились игроки сборной Грузии.
Были украдены драгоценности, сумки и часы. В момент ограбления в доме никого не было. Официальных комментариев от властей и игроков пока нет.
Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили играют во Франции — за «ПСЖ» и «Сент-Этьен» соответственно.