Роналду о триумфе в Лиге наций: «Нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Мы маленький народ, но с большими амбициями. Слезы и чувство выполненного долга… Это прекрасно»

"Я очень рад. В первую очередь — за это поколение, оно заслужило титул. Выиграть со сборной Португалии — это нечто особенное. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Слезы и чувство выполненного долга… Это прекрасно.