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Роналду о триумфе в Лиге наций: «Нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Мы маленький народ, но с большими амбициями. Слезы и чувство выполненного долга… Это прекрасно»

Сборная Португалии завоевала трофей, победив команду Испании в финале турнира (2:2, 5:3 по пенальти).

Источник: Спортс"

"Я очень рад. В первую очередь — за это поколение, оно заслужило титул. Выиграть со сборной Португалии — это нечто особенное. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Слезы и чувство выполненного долга… Это прекрасно.

Это наша нация. Мы маленький народ, но с большими амбициями. Я жил во многих странах, играл за многие клубы, но когда говорят о Португалии, это вызывает особые чувства. Быть капитаном этого поколения игроков — повод для гордости. Завоевание титула всегда является вершиной работы сборной.

О будущем нужно думать в краткосрочной перспективе. У меня была травма, и это было слишком, слишком тяжело… Я выкладывался, потому что в сборной нужно выкладываться", — сказал Роналду.

Роналду упал на газон и расплакался после победы в Лиге наций. У португальца первый трофей с 2021-го.