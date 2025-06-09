Мендеш — лучший игрок финала и финальной стадии Лиги наций. Защитник Португалии забил Испании и сделал ассист в игре с Германией

В прошедшем розыгрыше Лиги наций 22-летний игрок «ПСЖ» принял участие во всех 10 матчах сборной Португалии, проведя на поле 948 минут — больше времени, чем любой другой игрок национальной команды. Кроме того, на счету Мендеша больше всего ассистов среди португальцев — шесть.