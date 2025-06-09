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Мендеш — лучший игрок финала и финальной стадии Лиги наций. Защитник Португалии забил Испании и сделал ассист в игре с Германией

Также защитник сборной Португалии признан лучшим игроком финального матча с Испанией (2:2, 5:3 по пен.), в котором он забил гол и реализовал удар в серии 11-метровых.

Источник: Спортс"

Ранее Мендеш сделал пас на победный гол в полуфинале с Германией (2:1).

В прошедшем розыгрыше Лиги наций 22-летний игрок «ПСЖ» принял участие во всех 10 матчах сборной Португалии, проведя на поле 948 минут — больше времени, чем любой другой игрок национальной команды. Кроме того, на счету Мендеша больше всего ассистов среди португальцев — шесть.

«Он был невероятен на протяжении всего турнира как в атаке, так и в обороне. Он забил в финале, а также сделал ассист в полуфинале», — говорится в комментарии технических наблюдателей УЕФА.