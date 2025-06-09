Де ла Фуэнте о поражении в финале Лиги наций: «Португалия была бесподобна. Невозможно все время побеждать, но надо забивать пенальти. В будущем Испанию ждут новые победы»

Не могу сказать, чтобы мы как-то плохо играли на мяче. Не могу сказать, что нам не хватило эффективности. У нас были великолепные комбинации, голевые моменты и проходы в атаку. Думаю, мы очень правильно отнеслись к своей работе, а теперь просто должны принять этот результат. Они победили, мы — нет.