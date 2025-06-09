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Кукурелья о поражении в финале Лиги наций: «Испания должна гордиться тем, что показала. У нас много молодых талантов, а это значит, что впереди светлое будущее»

"Конечно, у нас были все шансы, чтобы победить и не доводить дело до серии пенальти. Возможно, мы заслуживали большего. Но порой футбол таков. Надо поздравить Португалию.

Источник: Спортс"

Мы должны гордиться проделанной работой, которая вывела нас в очередной финал. Сегодня мы проиграли лотерею в серии пенальти, но должны гордиться тем, что показали. В нашей команде много молодых талантов, а это значит, что впереди светлое будущее.

У Португалии отличная команда, и они заслуживали место в финале. У них был свой план на игру, но при счете 2:1 мы продолжали атаковать и имели еще моменты. Не забили, и в итоге дело дошло до серии пенальти. А тут уж бывает по-разному.", — сказал защитник сборной Испании.