Кукурелья о поражении в финале Лиги наций: «Испания должна гордиться тем, что показала. У нас много молодых талантов, а это значит, что впереди светлое будущее»

У Португалии отличная команда, и они заслуживали место в финале. У них был свой план на игру, но при счете 2:1 мы продолжали атаковать и имели еще моменты. Не забили, и в итоге дело дошло до серии пенальти. А тут уж бывает по-разному.", — сказал защитник сборной Испании.