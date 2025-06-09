Мендеш о победе над Испанией: «Я смог сдержать Ямаля и рад, что помог Португалии выиграть трофей»

"Это было одно из многочисленных противостояний, происходящих по ходу сезона. Я играл против великолепных, техничных игроков, которые умеют делать разницу.
Сегодня я смог сдержать Ямаля и рад, что помог команде выиграть трофей", — сказал Мендеш.
Защитник сборной Португалии высказался после финала Лиги наций с Испанией (2:2, 5:3 по пен.).
"Это было одно из многочисленных противостояний, происходящих по ходу сезона. Я играл против великолепных, техничных игроков, которые умеют делать разницу.
Сегодня я смог сдержать Ямаля и рад, что помог команде выиграть трофей", — сказал Мендеш.