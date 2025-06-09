Футболистка «Зенита» Пантюхина — «Локо» после 3:0 в Суперкубке: «Сначала надо выиграть, а потом приветы Петербургу передавать»

— Все супер. Хорошо, что выиграли в основное время без серии пенальти. Да, «Локо» остался в меньшинстве, но для нас это ровным счетом ничего не значило. Мы знаем по себе: бывает, что вдесятером начинаем играть даже еще лучше. То же самое могло произойти и с «Локо».