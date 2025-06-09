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Футболистка «Зенита» Пантюхина — «Локо» после 3:0 в Суперкубке: «Сначала надо выиграть, а потом приветы Петербургу передавать»

Футболистка «Зенита» высказалась после разгрома железнодорожников (3:0) в матче за Суперкубок России.

Источник: Спортс"

— Какие ощущения после завоевания Суперкубка?

— Все супер. Хорошо, что выиграли в основное время без серии пенальти. Да, «Локо» остался в меньшинстве, но для нас это ровным счетом ничего не значило. Мы знаем по себе: бывает, что вдесятером начинаем играть даже еще лучше. То же самое могло произойти и с «Локо».

В принципе счет по игре. В конце могли еще два забить. Считаю, те, кто у нас вышли на последние 10 минут, усилили игру. «Локо» тоже молодцы. Но сначала надо выиграть, а потом приветы Петербургу передавать.

— «Зенит» до этого дважды играл в матчах за Суперкубок. Теперь счет 2:1 в вашу пользу.

— Качнули качели в нашу сторону, теперь надо двигаться в ту же сторону, — сказала Пантюхина.