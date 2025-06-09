Роналду о Мартинесе: «То, что о нем говорили, было несправедливо, он не заслуживает критики. Роберто подходит сборной, он вкладывает в тренировки и матчи огромную страсть»

Учитывая то, что он не португалец, я ценю его еще больше. Мы должны уважать его немного больше и позволить ему спокойно работать. После победы в таком турнире, над Германией и Испанией, мы должны отдать должное игрокам и тренерскому штабу", — сказал нападающий сборной Португалии.