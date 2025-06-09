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Марио Гомес о Ямале: «Он выиграет “Золотой мяч” несколько раз, думаю. Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет травм»

"Я не волшебник, чтобы ответить на этот вопрос, но я думаю, что Ламин выиграет его несколько раз.

Источник: Спортс"

Иногда мы забываем, что Месси все еще играет, из-за того, что он играет за «Интер Майами». И мы забываем, каким невероятным было начало его карьеры в «Барселоне». Я прекрасно это помню, и, вероятно, он был на том же уровне, на котором сейчас находится Ламин, и для игрока в таком возрасте это просто безумие.

Я не думаю, что мы увидим что-то подобное, за исключением Месси, и да, Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет получать травмы, что кажется маловероятным. У него потрясающие качества«, — сказал бывший нападающий “Баварии”.