Марио Гомес о Ямале: «Он выиграет “Золотой мяч” несколько раз, думаю. Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет травм»

Иногда мы забываем, что Месси все еще играет, из-за того, что он играет за «Интер Майами». И мы забываем, каким невероятным было начало его карьеры в «Барселоне». Я прекрасно это помню, и, вероятно, он был на том же уровне, на котором сейчас находится Ламин, и для игрока в таком возрасте это просто безумие.
Я не думаю, что мы увидим что-то подобное, за исключением Месси, и да, Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет получать травмы, что кажется маловероятным. У него потрясающие качества«, — сказал бывший нападающий “Баварии”.