Марио Гомес о Ямале: «Он выиграет “Золотой мяч” несколько раз, думаю. Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет травм»

Иногда мы забываем, что Месси все еще играет, из-за того, что он играет за «Интер Майами». И мы забываем, каким невероятным было начало его карьеры в «Барселоне». Я прекрасно это помню, и, вероятно, он был на том же уровне, на котором сейчас находится Ламин, и для игрока в таком возрасте это просто безумие.