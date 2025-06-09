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Десайи хочет видеть Роналду в МЛС: «Он принесет с собой культуру футбола, которой там пока нет. Месси дал толчок, но Криштиану сможет вызвать настоящий интерес со стороны спонсоров»

"Я хотел бы увидеть Криштиану Роналду в Америке из-за чемпионата мира 2026 года. Посмотрите на чемпионат мира на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия решила развивать такие виды спорта, как теннис, гольф, а теперь и футбол.

Источник: Спортс"

"Я хотел бы увидеть Криштиану Роналду в Америке из-за чемпионата мира 2026 года. Посмотрите на чемпионат мира на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия решила развивать такие виды спорта, как теннис, гольф, а теперь и футбол. Мы привезли лучших игроков в Саудовскую Аравию, и это привело к развитию футбола в Азии, Индии, Китае, Филиппинах, Вьетнаме и других странах.

И поэтому я хотел бы видеть Роналду в Америке: он принесет с собой культуру футбола, которой там пока нет. Месси дал толчок, но Роналду сможет вызвать настоящий интерес со стороны спонсоров, больших брендов, которые до сих пор не вкладываются в футбол", — сказал бывший защитник сборной Франции.